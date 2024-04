Football-Premier League/J33: Tottenham et Pape Matar Sarr largement battus par Newcastle

XALIMANEWS-En ouverture de la 33e journée de la Premier League, les Spurs de Tottenham ont été balayés (4-0) par les Magpies de Newcastle. Une lourde défaite pour Pape Matar Sarr et compagnie.

Newcastle accueillait Tottenham en ouverture de la 33e journée de la Premier League, pour un match qui comptait dans la course pour une place européenne. Dans leur antre, Les Magpies ont été sans pitié pour les Spurs. Portée par Alexander Isak crédité d’un doublé (30e, 51e), imité Anthony Gordon (32e) et Fabian Schär (87e), la formation locale a littéralement explosé Pape Matar Sarr et partenaires. Le jeune international sénégalais, entré en jeu en seconde période à la place de Rodrigo Bentancur (57e) n’a pas pu éviter la déroute à son équipe.

Malgré cette déculottée, sa huitième défaite en championnat, Tottenham (5e, 50 pts) conserve sa position, devançant de 10 points son bourreau du jour Newcastle (6e, 50 pts) qui devance provisoirement Manchester United (7e, 49 points) qui jouera face à Bournemouth cet après-midi à 16 heures 30 minutes.