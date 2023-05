Un bol d’air, pourrait-on dire pour les 2 clubs londoniens, Chelsea et Tottenham. Blues et Spurs se trouvaient dans une mauvaise passe ces derniers temps, avec 5 défaites d’affilée pour les pensionnaires de Stamford Bridge et 3 journées d’insuccès pour les protégés d’Antonio Conte. En déplacement. Battues la semaine passée par Arsenal (3-1), les coéquipiers d’Edouard Mendy toujours sur le blanc des Blues et de Kalidou Koulibaly blessé, ont disposé de Bournemouth (1-3) et se positionne à la 11e place. De son coté, Tottenham de Pape Matar Sarr, remplaçant sans fouler la pelouse, a battu (1-0) à domicile Crystal Palace après sa défaite contre Liverpool (4-3) lors de la 34e journée. Du coup, les Spurs occupent la 6e position avec 57 points, derrière les Reds de Liverpool (5e, 59 pts).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy