Ce lundi, sans Nampalys Mendy non inscrit sur la feuille de match, les Foxees rendaient visite à Fulham et compter remporter la rencontre pour s’extirper de la zone dangereuse, à 3 journées du championnat. Mais à l’extérieur, les coéquipiers du milieu de terrain international sénégalais, ont sombré devant Fulham (5-3), menés déjà de 4 buts à zéro après 51 minutes. Du coup, avec cet echec, Leicester (16e, 30 pts) risque d’être doublé par Nottingham Forest du duo de Lions Cheikhou Kouyaté-Moussa Niakhaté et Everton de Gana Gueye, qui avec 30 pts et 29 pts, peuvent passer devant les Foxees en cas de succès devant Sourhamptpn et Brighton cet après-midi.

