Après la défaite (5-3) de Leicester de Nampalys Mendy (18e, 30 pts) face à Fulham un peu plutôt dans la journée, Nottihgham Forest du duo de Lions sénégalais, Cheikhou Kouyaté-Moussa Niakhaté et Everton de Gana Gueye, devaient s’imposer face à Southampton et Brighton pour espérer quitter les places de relégables. A domicile, les Reds avec Niakhaté disputant l’intégralité du match et Kouyaté entré en jeu (70e) ont fait le job (4-3) et pointent désormais à la 16e place avec 33 points devant Leicester de Nampalys Mendy de 3 points. De leur côté, Gana Gueye titularisé tout le match et les Foxees ont laminé Beighton chez lui (1-5). Du coup, ce succès permet à Everton (17e, 32 pts) de quitte la zone de relégation pour la position de premier non relégable. Cependant, Ntottingham Forest, Everton tout comme Leicester, restent doivent se battre pour se maintenir en Premier League, car restant toujours sous la menace d’une relégation à 3 journées de la fin du championnat.

XALIMANEWS-Cet après-midi de lundi 8 mai 2023, Nottingham Forest et Everton ont disposé respectivement Southampton (4-3) et Brighton (1-5) et ne sont plus en position de relégables à 3 matchs du terme du championnat.

