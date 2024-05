Football-Premier League/J36 : avec Nicolas Jackson double buteur et passeur décisif, Chelsea atomise West Ham (5-0)

XALIMANEWS-Ce dimanche dans le cadre de la 36e journée, les Blues de Chelsea ont étrillé West Ham (5-0). L’international sénégalais qui avait marqué contre Tottenham en match retard a enchaîné avec 2 réalisations face aux Hammers en plus d’une passe décisive.

Après une série de maladresses lors des derniers matchs disputés avec Chelsea, Le Lion de la Teranga Nicolas Jackson, depuis deux matchs, a renoué avec les filets. Auteur du deuxième but des Blues lors du succès en match retard de la 26e journée ce jeudi face à Tottenham (2-0), il a enchaîné. Ce dimanche dans le cadre de la 36e journée, Chelsea recevait West Ham. Irrésistibles et portés par l’international sénégalais double buteur et passeur décisif sur l’ouverture du score, les pensionnaires de Stamford Bridge ont martyrisé les Hammers (5-0). Alors que son équipe menait de 3 buts d’avance à la pause, sur des réalisations de Palmer (15e), Gallagher (30e) et Madueke (36e), Jackson a achevé les visiteurs, marquant les deux derniers buts aux 48e et 81e minutes. L’ancien joueur de Villarreal marque du coup ses 12e et 13e réalisations en Premier League et reste solidement le 2e buteur de son équipe derrière Palmer (21 buts). Avec ce second succès de rang en 3 jours, Chelsea (7e, 54 pts) est à 6 points de la place qualificative à l’Europa League occupée par Tottenham (5e, 60 pts) qui joue Liverpool dans quelques minutes.