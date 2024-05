Football-Premier League/J37 : Nicolas Jackson récidive et offre la victoire à Chelsea face à Nottingham Forest de Niakhaté, Everton de Gana domine Sheffield, Pape Matar Sarr et Tottenham enfoncent Burnley

XALIMANEWS-Ce samedi dans le cadre de la 37e journée de la Premier League, Chelsea avec un nouveau but de Nicolas Jackson, a battu (2-3) Nottingham Forest de Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté, Everton de Gana Gueye a fait de même face à Sheffield (1-0) alors que Pape Matar Sarr et Tottenham ont enfoncé Burnley (2-1).

Après la tempête c’est le beau temps ! Cette maxime sied bien à Nicolas Jackson. L’international sénégalais, assez maladroit ces derniers temps, à force de courage et de patience, est subitement redevenu le serial Killer. Double buteur lors de la journée précédente lors du large succès des Blues face à West Ham (5-0), Nicolas Jackson a encore marqué cet après midi, pour son 14e but en championnat, en déplacement lors du choc entre Lions de la Teranga face à Nottingham Forest de Moussa Niakhaté (3-2). Ce dernier aligné titulaire dans la défense des Reds et qui a vu jaune (77e) avant sa sortie à 3 minutes du terme, n’a pas pu empêcher son coéquipier en équipe nationale de faire mouche. Alors que le score était de 2 buts partout, Boly (16e) et Hudson Odoi (75e) pour les Reds ayant répondu à Mudryk (8e) et Sterling (80e), l’attaquant des Lions de la Teranga va délivrer les siens à 8 minutes du terme (82e, 3-2). Un succès qui permet aux Blues de rester scotché à leur 7e place (57 pts), alors que Kouyaté resté sur le banc cet après-midi et Nottingham Forest (28e, 29 pts) restent premiers relégables devançant de 3 points Luton Town (18e, 26 pts), en plus d’un meilleur goal average. Toujours ce samedi, les Spurs avec Pape Matar Sarr ayant disputé 88 minutes dans la partie, ont battu et enfoncé Burnley (2-1). Le succès de Tottenham (5e, 63 pts) porte les signatures de Pedro Poto (32e) et Van de Ven ((82e), Brun Larsen avait ouvert la score pour les Visiteurs (25e). De son côté, Everton (15e, 40 pts) s’est imposé (1-0) devant Sheffield sur un but de Doucouré (31e). Ce succès permet à Idrissa Gana Gueye qui a disputé l’intégralité de la rencontre et ses partenaires de renouer avec le succès après le nul obtenu à Luton.