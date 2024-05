Football-Premier League/J38 : Everton avec un but de Gana Gueye battu par Arsenal, Tottenham de Pape Matar Sarr bat Sheffield et s’invite à l’Europa League, Chelsea et Nicolas Jackson victorieux face à Bournemouth

XALIMANEWS-Ce dimanche dans la cadre de la 38e et dernière journée de la Première League, Tottenham de Pape Matar Sarr a assuré sa qualification en Ligue Europa après avoir disposé de Sheffield (0-3), de son côté Chelsea de Nicolas Jackson bat Bournemouth (2-1) et va se contenter des Barrages de la Ligue Europa Conférence. A l’Emirates, Everton avec le but de Gana Gueye pour l’ouverture du score a été battu par Arsenal (2-1) Arsenal, alors que Nottingham Forest de Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté est allé battre (2-1) la formation de Burnley.

Dans le duel à distance qui opposait Tottenham de Pape Matar Sarr et Chelsea de Nicolas Jackson, ce sont les Spurs qui sortent gagnant. Certes les deux équipes londoniennes ont gagné mais c’est Pape Matar Sarr sorti à la 66e minutes et compagnie qui seront qualifiés pour la Ligue Europa, (avec 66 points, 5e), suite à leur victoire (3-0) sur Sheffield en déplacement. Au même moment, les Blues avec Jackson disputant l’intégralité du match, se sont imposés (2-1) à domicile devant Bournemouth, comptant du coup (63 points, 6e), mais vont se contenter des Barrages qualificatifs pour la Ligue Europa Conférence. A l’Emirates, Arsenal qui comptait s’imposer et profiter d’un revers du leader City face à West Ham pour être champion, est parvenu à ses fins mais laisse les Citizens victorieux (3-1) des Hammers conserver leur titre. Lord de ce match, c’est Everton (15e, 40 pts) grâce à Idrissa Gana Gueye, qui avait très tôt refroidi les Locaux. Le milieu de terrain international sénégalais très en forme ces derniers temps a ouvert le score pour les Toffees sur coup franc (40e, 0-1).Mais, les Gunners sont parvenus à rétablir l’équilibre par Tomiyasu (43e, 1-1) avant que Kai Havertz en fin de partie ne donne la victoire aux siens (89e, 2-1). Pour finir avec les Lions de la Teranga de la Premier League, Nottingham Forest, avec Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté, entrés en jeu en fin de rencontre respectivement aux 80e et 88e minutes, a surpris (2-1) en déplacement Burnley et se contente de la 17e place avec 32 points.

Rappelons que tous les Lions de la Teranga pensionnaires de la réputée Premier League, se sont maintenus dans l’Elite du football anglais.