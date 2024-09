Football-Premier League/J4 : Chelsea de Nicolas Jackson s’impose à Bournemouth, Crystal Palace d’Ismaïla Sarr arrache le nul contre Leicester, et Everton du duo Gana Gueye-Iliman Ndiaye renversé par Aston Villa

XALIMANEWS-Ce samedi, à l’occasion de la 4e journée de la Premier League, les Lions de la Teranga ont connu des fortunes diverses avec leurs clubs anglais, sans secouer les filets.

Chelsea, qui restait sur un match nul (1-1) face à Crystal Palace le week-end dernier, avec un but de Nicolas Jackson, se déplaçait sur la pelouse de Bournemouth. Au terme du temps réglementaire, les Blues de Stamford Bridge se sont imposés de justesse (1-0) en fin de match. Une rencontre marquée par de nombreux cartons jaunes : 7 pour les locaux et 9 pour les visiteurs, dont Jackson. Ce dernier a été remplacé par Nkunku, auteur du but libérateur pour Chelsea. Grâce à cette victoire, les Blues occupent provisoirement la 7e place avec 7 points, après deux victoires, un nul et une défaite.

Un peu plus tôt dans la journée, Crystal Palace, avec Ismaïla Sarr, recevait Leicester. Les Foxes avaient ouvert le score grâce à Vardy (21e, 0-1) avant que Mateta n’égalise dès le début de la seconde période (47e, 1-1). Leicester a repris l’avantage par Ndidi (46e, 1-2), mais en toute fin de match, Crystal Palace a obtenu un penalty, transformé par Mateta, qui signe ainsi un doublé (90+2e, 2-2). Ismaïla Sarr, entré en jeu à la 81e minute, a contribué à cet effort collectif.

De leur côté, Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye, titularisés par Everton, ont subi une nouvelle défaite (3-2) face à un Aston Villa renversant. Alors qu’Everton menait 2-0 en moins de 30 minutes, grâce à McNeil (16e) et Calvert-Lewin (27e), les Toffees ont été rejoints par un doublé de Watkins (36e, 58e) et un but de Durán. Ndiaye, remplacé en fin de match (81e), a écopé d’un carton jaune, tandis que Gueye a été suppléé par O’Brien à la 64e minute. Avec 4 défaites en autant de journées, Everton est désormais lanterne rouge de la Premier League, avec 0 point (-9 de différence de buts).

Ce samedi aura donc été un jour contrasté pour nos internationaux sénégalais évoluant en Premier League et qui n’ont pas secoué les filets.