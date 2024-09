Football-Premier League/J5 : avec un somptueux but d’Ilman Ndiaye, Everton, sans Gana Gueye, engrange son premier point

XALIMANEWS-Ce samedi dans le cadre de la 5e journée de la Premier League, Everton se déplaçait pour affronter Leicester. Sans Gana Gueye absent des suites du décès de son père, les Toffees sont parvenus à accrocher les Foxees (1-1), grâce au premier but de la saison d’Ilman Ndiaye. Et quel but !

Enfin le Lion de la Teranga a débloqué son compteur but cette saison en Premier League. Il a fallu attendre la 5e journée et le déplacement à Leicester, pour que Ilman Ndiaye transféré cet été à Everton en provenance de Marseille, plante son premier but. Et quel merveille. A la réception d’une passe sur le coté droit de la défense des Foxees, Ilman Ndiaye s’appuie sur un partenaire qui lui remet la balle, il entre dans la surface, crochète un adversaire fait une frappe croisée qui touche le ras du poteau droit de Leicester et secoue les filets. Ce merveille de but marqué à la 12e minute, n’a pas permis à Everton (20e, 1 pt), qui vient d’engranger son premier point, de remporter le match. Les Locaux ont ensuite égalisé en seconde période par Mavididi ,(73e, 1-1). L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a été remplacé 9 minutes du terme (81e) par Iroegbunam

L’attaquant des Lions de la Teranga marque son premier but en championnat, après 5 journées,

https://x.com/JoueursSN/status/1837623942061735993?t=X64EbODOeNm1dQjgCwDfoQ&s=19