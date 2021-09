Après les victoires de Liverpool hier et de Manchester United ce dimanche, les Blues devaient remporter le choc de la 5e journée pour ne pas se faire larguer. Au terme d’un match maîtrisé surtout en seconde période, les partenaires d’Édouard Mendy non inscrit sur la feuille de match, s’adjugent le derby sur un score assez flatteur de 3 buts à zéro, grâce à des réalisations de Thiago Sylva (50e), Ngolo Kanté (57e) et Rudiger (90e). Du coup, Chelsea rejoint Liverpool et United au nombre des points mais prend la première place. Quand aux Spurs, qui ont concédé leur deuxième défaite pour 3 victoire en 5 journées, ils occupent la septième place avec 9 points au compteur.

