Après la victoire renversante de Tottenham de Pape Matar Sarr devant Sheffield (2-1), qui propulse les Spurs (2e, 13 pts+8) à la place de dauphin de City (1er, 15 pts) et la quatrième défaite de la saison d’Everton de Gana Gueye (18e, 1 pt-7), à domicile, face à Arsenal sur un score étriqué (0-1), Cheikhou Kouyaté et Niakhaté avec Nottingham Forest vont essayer de remporter un second succès pour les lions de la Premier League. Les Rouges qui sont Douzièmes au classement avec 6 points vont accueillir Burnley ce lundi. Avec 2 victoires et 2 défaites, Nottingham Forest tentera de remporter un 3eme succès après sa victoire de la journée précédente à Chelsea. En cas de victoire, Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté vont se positionner plus haut, en doublant Aston Villa (7e, 9 pts+1).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy