Ce Samedi, les partenaires d’Édouard Mendy, qui comptaient 13 points comme Liverpool et Manchester United, recevaient City (6e, 10 pts). A Stamford Bridge, les protégés de Guardiola ont été les plus entreprenants durant toute la partie, malgré quelques velléités Blues. Le but de la victoire est l’œuvre du Brésilien Gabriel Jesus (53e, O-1). Du coup, cette victoire permet aux Skyblues d’occuper provisoirement la seconde place du classement, avec 13 points, derrière Liverpool (1e, 13 pts) qui se déplacera à Brendford à 18h 00. Le coach Thomas Tuchel vient d’être défait, pour la première fois depuis qu’il est arrivé en Angleterre par Pep Guardiola. C’est le deuxième but encaissé par Mendy, cette saison en Premier League, depuis le penalty de Salah lors du nul (1-1) face au Reds.

