Le choc de la 6e journée de la réputée Premier League, entre Arsenal et Tottenham a tenu ses promesses, avec 4 buts pour un nul. Dans ce match, Pape Matar Sarr et ses coéquipiers ont encaissé le premier but, par Romero (26e, 0-1), avant d »égaliser par Son (42e, 1-1), juste avant la mi-temps. Dès la reprise, Les Gunners reprennent l’avantage par Buyako Saka (54e), mais une avance de courte durée, puisque Son va égaliser à nouveau dans la minute suivante (55e, 2-2). Le jeune international sénégalais qui a disputé toute la rencontre, a laissé une bonne copie. Avec ce nul, Tottenham (4e, 14 pts+8) devance toujours son adversaire du jour,Tottenham (5e, 14 pts+4). Dans le même temps, Les Blues de Chelsea recevaient Aston Villa. Avec un Nicolas Jackson qui a fourni beaucoup d »efforts sans trop de réussites et remplacé à la 67e minute, les pensionnaires de Stamford Bridge ont été refroidis à domicile par Aston Villa (0-1). Une défaite qui place Chelsea (14e, 5 pts) dans le bas du classement. Rappelons que l’attaquant sénéglais a écopé d’un carton jaune, son cinquième en 5 journées, et marquera la prochaine journée.

