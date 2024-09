Football-Premier League/J6 : week end fructueux pour le duo Ilman-Gana, Pape Matar Sarr et Nicolas Jackson passeur décisif, Ismaila Sarr dans le dur avec une nouvelle défaite

XALIMANEWS-Ce week-end dans le cadre de la 6e journée du championnat anglais, les internationaux Sénegalais ont été à la fête, à l’exception d’Ismaila Sarr.

Ce dimanche, à l’occasion de la 9e journée de la réputée Premier League, Tottenham se déplaçait pour affronter Manchester United dans ce qui s’annonçait comme l’attraction principale du week-end. Conquérants, les Spurs ont infligé une lourde défaite aux Red Devils (0-3), avec notamment l’entrée en jeu de Pape Matar Sarr à la 77e minute. Grâce à cette victoire, Tottenham (8e, 10 points, +7) affiche désormais un bilan de 3 victoires, 1 nul et 2 défaites, restant ainsi à 5 longueurs du leader Liverpool (1er, 15 points).

La veille, samedi, Everton accueillait Crystal Palace pour un autre duel, marqué cette fois par la confrontation de plusieurs Lions de la Teranga. Dès le coup d’envoi, seul Iliman Ndiaye était titularisé. Grâce à une prestation solide de l’ancien Marseillais, les Toffees ont renversé Palace (2-1). Malgré l’ouverture du score de Marc Guéhi pour les visiteurs à la 10e minute (0-1), Everton a répliqué avec un doublé de McNeil (47e et 54e), scellant ainsi leur premier succès de la saison après 4 défaites et 1 nul. Idrissa Gana Gueye est entré en jeu à la 81e minute côté Everton, tandis qu’Ismaïla Sarr, toujours en quête d’une première titularisation, a foulé la pelouse à la 62e minute pour Crystal Palace, toujours en quête de succès après 3 nuls et autant de revers.

Toujours samedi, Chelsea s’est imposé face à Brighton (4-2) avec une performance remarquable de Palmer, auteur d’un quadruplé (21e, 28e SP, 31e et 41e). Nicolas Jackson, bien que muet devant le but, s’est illustré par une passe décisive sur l’ouverture du score. Ce succès permet aux Blues de se hisser dans le quatuor de tête avec 13 points après 4 victoires, 1 nul et 1 défaite.

Ainsi, à l’exception d’Ismaïla Sarr, tous les autres Lions de la Premier League ont pu arborer un large sourire à l’issue de cette 6e journée.