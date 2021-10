Le choc de la 7e journée entre Reds et Cityzens, a tenu toutes ses promesses, les 2 équipes ont livré une belle partie ponctuée de jolis buts. Deuxième, Liverpool avait l’opportunité de prendre la première place en cas de victoire sur City, qui l’avait battu lors de 2 de leurs 3 dernières confrontations. Pourtant, Sadio Mané et ses partenaires avaient l’opportunité de remporter ce match, car après 45 premières minutes très disputées terminées sur un nul vierge (0-0), les choses allaient se débrider en seconde période. C’est d’abord, le Sénégalais qui ajusté Ederson sur une passe de Salah (59e, 1-0) ), mais 10 minutes plus tard, Foden réplique (1-1). On joue la 76e, lorsque Salah, à la suite d’un joli numéro, crochète 2 adversaires dans la surface et fusille le portier brésilien des Skublues (2-1). Cette fois, on pensait que les Reds allaient prendre leur revanche, mais que nenni, De Bruyne va remettre les 2 équipesà égalité, à 9 minutes de la fin (81e, 2-2). Liverpool concède le nul et se contente de la 2e place avec 15 pts, derrière Cheslea (1e, 16 pts), tandis que City remonte à la 3e place avec 14 points.

