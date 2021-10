XALIMANEWS-Ce dimanche, dans le cadre de la 7e journée de la Premier League, Liverpool (2e, 16 pts) reçoit City (6e, 13 pts) pour le choc de la journée. Les Reds, en cas de victoire reprendront la tête du classement, mais gare au Skyblues vainqueurs de 2 de des trois dernières confrontations entre les 2 équipes. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté (15e, 6 pts) tentera de se relancer face à Leicester de Nampalys Mendy (13e, 7 pts), pas mieux loti.

Le choc de cette 7e journée de la Ptemier League, opposera les Reds de Sadio Mané aux Cityzens de Mahrez. Liverpool (2e, 16 pts) reprendra le fauteuil de leader en cas de victoire sur Manchester City (6e, 13 pts). Lors des 3 dernières rencontres entre les 2 équipes, les protégés de Guardiola se sont adjugés 2 victoires (1-4, 4-0) pour un nul (1-1), infligeant 9 buts aux poulains de Klopp et ne concédant que 2 buts. La dernière confrontation jouée le 7 février 2021 avait vu les partenaires de Mané perdre par 4 buts à 1, à domicile, avec 2 bourdes monumentales d’Alisson Becker, leur gardien de but, affecté ces temps là par la perte de son paternel. Cette saison, Liverpool réussit un bon début de saison, comptant 4 victoires et 2 nuls, au moment où Manchester City a engrangé 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Les Reds miseront sur leur ligne d’attaque, avec leurs ténors assez prolifiques, Salah (4 buts), Jota et Mané (3 buts chacun), tandis que côté Skyblues, seul, Gabriel Jésus pas toujours titulaire, compte 2 buts à son actif. Donc, cet apres-midi, Sadio Mané et compagnie, à domicile, auront l’opportunité de laver l’affront subi la saison écoulée et reprendre leur fauteuil de leader. Cependant, Mahrez, De Bruyne et Cie, voudront recoller en tête du classement et cela passerait par une victoire à Anfield. Un bon match en perspective entre 2 prétendants légitimes au titre.

De leurs côtés, Cheikhou Kouyaté et Crystal Palace (15e, 6 pts), pas au mieux en ce début de saison, avec 1 victoire, 3 nuls et 2 défaites, voudront se relancer, à domicile, face à Nampalys Mendy ( pas toujours titulaire) et Leicester (13e, 7 pts). Les Foxees sont quinzièmes et ne devancent Palace que d’un point. Un match assez équilibré entre 2 clubs qui comptent s’éloigner de la zone dangeureuse.