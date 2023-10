Pape Matar Sarr continue d’enchaîner les titularisations avec les Spurs et le club de Londres poursuit sa série positive. Opposé à Liverpool ce samedi pour le choc de la 7e journée, Tottenham s’est montré conquérant lors d’un match à rebondissements, face à des Reds qui étaient réduits à 9. Après avoir ouvert le score par Son sur une offrande Richardlison (36e, 1-0), les Londoniens vont se faire rejoindre sur une égalisation de Gakpo (45e, 1-1). En infériorité numérique, les Reds feront jeu égal avec l’adversaire, avant de sombrer dans le temps additionnel sur un contre son camp de Matip (90e)/, 2-1). Grâce à ce succès à l’usure, Tottenham (2e, 17 pts+9) d’un bon Pape Matar Sarr, remplacé à la 83e par Skipp, devient dauphin de City (1er, 18 pts), battu par Wolverhampton (2-1), pour son premier revers de la saison. Au même moment, toujours ce samedi, Idrissa Gana Gueye et Everton accueillaient le promu Luton Town. Les Bleus se feront surprendre par 2 réalisations signées Lockyer (24e, 0-1) et Morris (31e, 0-2), avant de réduire le score par Calvert-Lewin (41e, 1-2). Durant les 45 dernières minutes, le score resta inchangé et Idrissa Gueye, remplacé à la pause et compagnie, concèdent leur 5e défaite et ne parviennent toujours pas à gagner, eux qui comptent 2 nuls aussi en 7 journées, occupant la peu flatteuse 16e place (4 pts-6), à une unité du premier relégable, Bournemouth (18e, 3 pts). Et pour ce dimanche, Nottingham Forest avec Moussa Niakhaté titularisé et Kouyaté remplaçant, recevait Brendford. Les Locaux vont se faire surprendre après la pause, sur un but de Norgaard (58e, 0-1), une minute après l’expulsion de Niakhaté. Mais, cet incident va donner des ailes aux Rouges qui parviennent à revenir au score, sept minutes plus tard par Dominguez (65e, 1-1). Ils parviendront à conserver ce score, avec l’entrée de Cheikhou Kouyaté (77e). Avec ce nul courageux, Nottingham se positionne à la onzième place, avec 8 points au compteur

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy