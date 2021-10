Sadio Mané et ses acolytes ont réussi une belle performance en allant infliger une Manita à Ismaila Sarr et compagnie (0-5). Buteur pour l’ouverture du score sur une passe de Salah dans l’axe de la surface (9e, 0-1), le Lion de la Teranga a inscrit son 5e but de la saison en Premier League, ce qui le place à la 3e place au classement des buteurs derrière l’Egyptien (7 buts) et Vardy (6 buts). La grosse performance du match a été réalisé par l’Auriverde Firminho, auteur d’un triplé (37e, 52e, 90+1) et qui se positionne à la 5e place. Le Pharaon y est aussi allé de son but (54e). Cette belle performance des Reds les place provisoirement à la première place de la Premier League avec 18 pts devant Chelsea (2e, 16 pts) qui joue plus tard contre Btendford (7e, 12 pts). Ismaila Sarr qui n’a pas réussi à s’exprimer et son équipe Watford, sont à la 15e place comptant 7 points, pour 2 victoires seulement, 1 nul et 5 défaites.

