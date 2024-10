Football-Premier League/J8 : Everton avec un but d’Ilman Ndiaye dompte Ipswich (0-2), Tottenham de Pape Matar Sarr passeur décisif s’adjuge le derby londonien (4-1) devant West Ham

XALIMANEWS-Ce samedi après midi se disputait la 8e journee du championnat anglais. Tottenham de Pape Matar Sarr et Everton d’Ilman Ndiaye se sont imposés, respectivement, devant West Ham (4-1) et Ipswich (0-2). Les deux internationaux sénégalais ont été décisifs.

Apres la trêve internationale qui a vu la sélection nationale du Sénégal, réaliser deux belles prestations lors de la double confrontation face au Malawi (4-0, 0-1), ses pensionnaires continuent de briller dans leurs clubs.

Ce samedi dans le cadre de la 8e journée de la PL, Tottenham, Avec Pape Matar Sarr sur le banc dès le coup d’envoi, s’est largement imposé devant West Ham (4-1), malgré l’ouverture du score par Kudus (18e). Le milieu de terrain des Lions, entré en jeu à la 46e minute à la place de Maddison, a été passeur décisif pour la clôture du score par Heung-Min Son (60e). Avec ce succès, Tottenham (7e, 13 pts+9) se reprend après son revers devant Brighton (3-2). Au même moment, Everton tendait visite à Ipswich Town après son nul (0-0) à domicile contre Newcastle. Avec Ilman Ndiaye et Gana Gueye dans le onze de départ, les Toffees se sont montrés très conquérants, en s’imposant par deux buts à zéro. Ilman Ndiaye a montré la voie du succès aux siens, en ouvrant le score après le quart de jeu (17e), avant que Michael Keane ne fait le break en fin de première période (40e). L’ancien marseillais qui a marqué son deuxième but en championnat, a été remplacé en fin de partie (82e) par Mangala. Quand à Gana Gueye, il a disputé l’intégralité du match en réalisant un bon match. Après deux succès, deux nuls et quatre défaites, Everton (16e, 8 pts-6)s’éloigne de la zone rouge.

Rappelons que demain, Nicolas Jackson et Chelsea (6e, 14 pts+8) se déplacent à Liverpool, pour le grand choc de cette journée.

