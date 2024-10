Football-Premier League/J8 : Nicolas Jackson claque son 5e but, mais Chelsea perd le choc (2-1) face à Liverpool

XALIMANEWS-Ce dimanche pour l’attraction de la 8e journée de la réputée Premier League, Chelsea rendait visite à Liverpool. Malgré le 5e but de la saison de Nicolas Jackson qui avait egalisé pour les siens, les Blues se sont inclinés (2-1).

Après Ilman Ndiaye qui avait inscrit son 2e but de la saison, la veille lors du succès d’Everton en déplacement face à Ipswich Town (0-2), en ouvrant le score, ce dimanche son compère de la sélection nationale, l’a imité. Nicolas Jackson, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a inscrit son 5e but de la saison. Mais une réalisation qui n’a pas suffit car les pensionnaires de Stamford Bridge ont courbé l’échine (2-1), à Anfield, devant les Reds. L’ancien joueur de Villarreal a répliqué à la 41e minute, à l’ouverture du score de Mo Salah sur penalty. Servi astucieusement par Caicedo, le Lion de la Teranga s’est permis deux contrôles pour entrer dans la surface avant d’ajuster le portier adverse, marquant son cinquième but (48e). Une jolie de courte durée , puisque 3 minutes plus tard (51e), Curtis Jones va marquer le deuxième but des Reds. Avec ce revers, Chelsea (6e, 14 pts+7) stagne alors que Liverpool (1er, 21 pts+12) consolide sa première place, devant City (2e, 20 pts+10), victorieux de Wolverhampton.

A l’image d’autres attaquants senegalais évoluant dans les différents championnats européens, Nicolas Jackson flambe en ce début de saison.