Après les victoires, ce samedi 23 octobre 2021, de City à Bristol (4-1) et de Chelsea qui a infligé une raclée à Norwich (7-0), cet après-midi de dimanche, Old Trafford vibrera sous les envolées des Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, côté Mancuniens, Salah et Mané, côté Reds. Ce choc dantesque de la 9e journée opposera le sixième et le deuxième de la réputée Premier League. Manchester United porté par son homme providentiel Cristiano Ronaldo auteur de 3 buts en championnat, voudrait se défaire de Liverpool pour remonter au classement. Crédités de 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites en 8 journées, les Reds Devils veulent engranger un 5e succès devant un potentiel concurrent pour le titre. Avec un bon noyau composé de CR7, Bruno Fernandes, Pogba voire Jandon Sancho, les pensionnaires d’Old Trafford peuvent réussir leur pari. Cependant, les Reds, qui n’ont pas encore mordu la poussière comptent garder leur invincibilité en remportant une sixième victoire cet après midi. Avec leur triplette offensive, Salah, Mané et Firminho, dont les 2 premiers comptabilisent 7 et 5 buts respectivement, les pensionnaires d’Anfield ont une puissance offensive qui peut déstabiliser n’importe quel verrou. Un succès des hommes de Klopp et Liverpool récupère la deuxième place de la Premier League. Mais, est ce Maguire et compagnie vont-ils se laisser faire ? Réponse dans moins de 4 heures.

