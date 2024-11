Football-Premier League/Justice : Benjamin Mendy remporte son bras de fer contre Manchester City

XALIANEWS-Ce mercredi matin, la presse anglaise a révélé que Benjamin Mendy avait remporté son bras de fer juridique et financier contre Manchester City.

En effet, l’international français réclamait le paiement des salaires impayés par son ancien club pendant la période où il était en attente de son procès pour viol et agression sexuelle. Après avoir été acquitté, Mendy a exigé le versement des sommes dues, et la justice lui a donné gain de cause. Le club de l’Etihad Stadium devra lui verser une part importante des 13 millions d’euros qu’il était censé recevoir.

Soulagé, le champion du monde 2018 a exprimé sa satisfaction sur ses réseaux sociaux. « Aujourd’hui, le Tribunal du Travail a donné raison à la majeure partie de ma demande contre le Manchester City Football Club pour salaires impayés, concluant que celui-ci avait été illégalement effectué des déductions sur mes salaires pendant une période totale de 16 mois et 23 jours. Après trois ans d’attente, j’espère sincèrement que le club agira maintenant de manière honorable en versant les montants dus, ainsi que les autres sommes promises dans le cadre de mon contrat sans plus de retard, afin que je puisse enfin tourner la page de cette période douloureuse de ma vie. Je tiens à remercier ma famille, mon agent (Meissa N’diaye) et mon équipe juridique (Nick De Marco KC, Laffer Abogados et Fletcher Sports Law) pour tout leur soutien. Benjamin Mendy. » Message passé !

https://x.com/benmendy23/status/1854143131937022412?t=3fjQmAEcfdqYQIxcpcW1zQ&s=19