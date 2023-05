XALIMANEWS-Après une saison compliquée pour Chelsea, Kalidou Koulibaly s’est adressé aux fans des Blues, via ses réseaux sociaux.

Cette saison 2022/2023, les Blues de Chelsea, malgré un recrutement XXL, ont réalisé des résultats mitigés, terminant à la 12ème place en engrageant que 44 points en 38 journées. Avec ce résultat pas à la hauteur des attentes, Kalidou Koulibaly, le défenseur central, transfuge de Naples, s’est adressé aux fans via ses réseaux sociaux :

» Chelsea Fans. Cette saison a été une lumière éclatante pour nous tous dans une saison difficile pour nous tous. Tout ce que nous faisons sur le terrain est pour vous et cette saison ce n’était pas assez proche ; aucune excuse. Nous nous battrons pour vous rendre fiers à nouveau et je m’arrêterais pas jusqu’à ce que cela 2023/2024 commence maintenant. Merçi et à bientôt « A posté le capitaine des Lions du Sénégal via ses réseaux sociaux.

Chelsea fans.

Your support has been a shining light in a difficult season for us all. Everything we do on the pitch is for you and this season it was no way near enough; no excuses.

We will fight to make you proud again.

2023/24 starts now.

Thank you and see you soon ?#KK pic.twitter.com/9RTGtuOogh