Les entraîneurs de la Premier League se préparent à perdre leurs joueurs africains concernés par la CAN, qui coïncide avec la Coupe d’Asie. Par conséquent les absences de ces internationaux africains vont impacter sur leurs clubs. Selon le Daily Express, Liverpool devra se passer de Mohamed Salah durant 7 matchs. Quand à Tottenham, en plus de perdre le Sud-coréen Heung-Min Son concerné par la Coupe d’Asie, va se passer des services de Pape Matar Sarr (Sénégal) et Yves Bissouma (Mali). Le coach des Spurs Ange Postecoglou, grince des dents à cause de ces absences, mais ne se laisse pas abattre, et veut recruter. Selon toujours le média anglais, en termes d’effectifs, Nottingham Forest sera le plus touché, le nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo va perdre six joueurs. Quand à Gary O’Neil, le manager des Wolves, il regrette déjà le départ de son joueur le plus efficace, le Sud-Coréen HeeChan Hwang. West Ham de David Moyes se passera de l’excellente Mohammed Kudus qui va jouer pour le Ghana, tandis que Chelsea de Pochettino songe recruter un autre attaquant puisque Nicolas Jackson va répondre à l’appel du Sénégal. À Manchester United, Erik ten Hag va devoir faire sans André Onana du Cameroun et Sofyan Amrabat du Maroc. Pourtant concernant son gardien, le coach néerlandais compte le faire jouer avec Manchester United 48h avant le premier match du Cameroun. Selon la presse anglaise, les Red Devils négocient pour que le portier de 27 ans soit présent dans les cages contre Tottenham, dans le cadre de la 21e journée de championnat d’Angleterre. Il devrait ensuite prendre un vol de sept heures pour Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, pour participer au premier match des quintuples champions d’Afrique contre la Guinée. Une véritable casse-tête cette CAN, pour les clubs de la réputée Premier League. Mais comme le disait Ange Postecoglou le coach des Spurs, « La CAN est aussi important que l’Euro ou la Coupe d’Asie ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy