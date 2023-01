D’après les tabloïds britanniques, un différend est né d’une dispute entre le club et la mère de Fofana sur la question de savoir si elle avait signé ou non un formulaire de consentement en 2016, quand le joueur était âgé de 16 ans. Selon les dirigeants ivoiriens, le départ du jeune joueur en Norvège en 2021 était ainsi illégal et ont donc écrit à la FIFA pour faire annuler son contrat avec Chelsea : «Nous vous invitons donc à intervenir auprès du club de Chelsea afin que le transfert du joueur soit suspendu jusqu’à ce que le différend entre le club du Molde FK et nous-mêmes soit réglé», a écrit le président du club Marco Taddei. Une Affaire à suivre.

