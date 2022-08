XALIMANEWS-Le Brésilien Casemiro se dirige tout droit vers Old Trafford, sauf improbabilité de dernière minute. Cependant, Manchester United a cassé la tire-lire pour s’attirer le meilleur milieu récupérateur du monde.

Ca sent la fin du trident Modrid-Casemiro-Kroos. A eux 3, ces joueurs ont regné de mains de maitres dans l’entrejeu du Real de Madrid depuis plusieurs années, glanant de précieux titres et forcant l’admiration, le respect et l’estime. Mais à la surprise générale et au sortir d’une excellente saison 2021/2022 ponctuée d’un titre de Liga et d’un sacre en Ligue des champions, un cadre et non des moindres devrait partir, en l’occurence, Casemiro le monstre de la récupération.

Après plusieurs années de bons et loyaux services, raison d’ailleurs pour laquelle Florentino Pérez va accepter de le laisser partir, l’international auriverde a décidé de dire oui à Manchester United. Une nouvelle répandue et confirmée plusieurs fois hier soir en Espagne et en Angleterre. Le journal ibérique Marca, avance même que Casemiro est attendu ce vendredi à Manchester afin de passer la traditionnelle visite médicale. Alors que le nouveau coach mancunien, Erik ten Hag voudrait que le joueur arrive au plus vite et soit disponible pour affronter Liverpool lundi soir, d’après Footmercato. Jugé indispensable par Carlo Ancelotti, son départ serait pratiquement acté d’après Sky Sports. De son coté, The Athletic évoque un transfert d’un montant de 70 M€, soit 60 M€ + 10 M€.

Un montant qui serait proche des 80 millions d’euros demandés par la Casa Blanca. Donc sauf retournement de dernière minute, Casemiro devrait rejoindre Old Trafford. L’Auriverde va rejoindre un club en difficulté et ce sera un challenge excitant pour ce mammouth de l’entre-jeu. D’ailleurs, l’international bresilien va signer le dernier plus gros contrat de sa riche carrière. A Madrid, les Aficionados qui se sont régalés des partitions monstrueuses du puissant sud-américain, devraient être tristes de son départ.

Toujours d’aprèsThe Athletic, un contrat de 4 ans (+ 1 an en option) attend le joueur de la Seleçao à Manchester United. Le Brésilien devrait toucher un salaire de 22 M€, soit 415 000€ par semaine. De ce fait, il sera le troisième joueur le mieux payé de l’effectif derrière Cristiano Ronaldo et David De Gea selon The Sun. Dans ce sens, le tabloïd anglais y va de son « Cashemiro » pour illustrer le gros lot que va toucher le champion du Monde U18 2013, avec la génération des Oscar et Couthinho.