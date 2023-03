En Europe, le ramadan débute ce mercredi 22 mars au soir et prendra fin le vendredi 21 avril prochain. Cette période englobe jusqu’à sept journées de championnat pour la 3e division anglaise – la League One – et touche quatre journées de Premier League ainsi que le match en retard de la 8e journée entre Chelsea et Liverpool le 4 avril (20h).

RMC reprenant Sky Sports, révèle que la demande concerne les matchs du soir de Premier League et des divisions inférieures de l’EFL (Championship, League One, League Two). L’objectif est de donner l’occasion aux joueurs et aux officiels de rompre le jeûne après le coucher du soleil, pendant des moments dits de « pause naturelle » au cours de la rencontre.

