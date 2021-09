XALIMANEWS-Le principal groupe de supporters de Manchester City a invité Pep Guardiola à se concentrer sur le coaching plutôt que de se plaindre de la faible affluence de l’Etihad Stadium, rapporte RMC Sport.

Le ton est monté entre les supporters de City et leur coach, pep Guardiola. Ce dernier se plaignait de la faible affluence notée à l’Etihad Stadium, sans en connaître les raisons. Le secrétaire général du principal groupe de fans des Citizens serait monté au créneau pour répondre aux critiques du manager sur la faible affluence à l’Etihad Stadium mercredi. Le technicien espagnol s’est lamenté d’avoir joué Leipzig (6-3) en Ligue des champions devant 38.000 personnes alors que le stade peut en accueillir 55.000.

« Ce qu’il a dit m’a surpris « , a d’abord regretté Kevin Parker, secrétaire général du groupe de supporters, avant d’ajouter : « Je ne sais pas si cela a à voir avec lui. Il ne comprend pas les difficultés que certaines personnes peuvent avoir pour se rendre à un match à l’Etihad un mercredi soir à 20 heures. Certains doivent s’occuper de leurs enfants, d’autres n’ont peut-être pas les moyens de se le permettre et il y a encore des problèmes de Covid. Je ne vois pas pourquoi il en parle. C’est absolument le meilleur entraîneur du monde mais, de la manière la plus agréable possible, je pense qu’il devrait peut-être s’en tenir à cela. »

ADVERTISEMENT

« Cela enlève un peu de saveur à une bonne soirée. Les gens parlent plus des commentaires de Pep que du match fantastique. Remettre en question notre soutien – et c’est ce qu’il fait – est décevant et injustifié. Cela fait également le jeu des supporters d’autres équipes qui veulent profiter de chaque occasion pour enfoncer City et ce qu’ils pensent être la plus faible affluence. Les gens appellent l’Etihad le ‘Emptyhad’ (le stade vide, ndlr). C’est un peu amusant de la part des supporters adverses mais il n’y a aucune justification à cela. Ce n’est pas factuel. Nos affluences sont généralement excellentes. » A poursuivi Kévin.

Une pique à Guardiola qui regrette régulièrement l’ambiance feutrée de ses supporters. Il a même lancé un appel à la population pour la réception de Southampton, samedi (16h). « J’aimerais que plus de gens viennent au prochain match samedi. Nous aurons besoin des gens samedi prochain car nous serons fatigués. » Avait déclaré Pep après la brillante victoire face à Leipzig, mercredi.

Une remarque pas comprise du tout par Parker alors que City a joué ses deux premiers matchs à domicile dans un stade comble contre Norwich (51.437) et Arsenal (52.276). « Bien sûr, il voudrait un stade plein, mais je ne sais pas pourquoi il se demande si ce sera le cas contre Southampton samedi, » s’agace encore Parker. « Cest un scénario différent. Nous avons joué deux matchs à domicile le samedi et le stade était plein à chaque fois. Personne au sein du club ne devrait remettre en question la loyauté des supporters. C’est frustrant. »