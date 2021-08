XALIMANEWS-Alexander-Arnold, l’arrière droit international anglais de Liverpool vient de parapher un nouveau bail de 4 ans avec les Reds. Et selon certaines indiscrétions, le Three Lion est rémunéré à hauteur des cadres de Liverpool (Salah-Van Dijk, Firminho, Mané).

« Je suis honoré d’avoir l’opportunité et de faire confiance au club pour obtenir une prolongation, donc c’était une évidence pour moi », a déclaré Alexander-Arnold à Liverpoolfc.com, après avoir prolongé son contrat

« L’état dans lequel se trouve le club et où j’en suis dans ma carrière est toujours une bonne option pour moi. Prolonger et m’assurer que je suis ici plus longtemps est toujours une bonne chose. Je suis maquillé. C’est le seul club que j’ai vraiment connu, donc être ici pendant autant de temps et prolonger pour être ici plus longtemps est incroyable pour moi et ma famille. C’est un moment de fierté pour moi, c’est toujours le cas quand je signe un nouveau contrat ici. Avoir la confiance, comme je l’ai déjà dit, de la part du club et du personnel est un sentiment incroyable », a-t-il ajouté.

Après la signature de son nouveau contrat, le montant des émoluments de l’international anglais n’a pas été divulgué. Cependant, The Athletic rapporte qu’ Alexander-Arnold est désormais rémunéré à hauteur de Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Roberto Firmino et Sadio Mané, les gros salaires du club de Liverpool.

Et la source de révéler, que le trio gagne entre 180 000 euros/semaine et 200 000 euros/semaine.

Spotrac évoque que l’ancien contrat du latéral des Reds touchait 75 000 £ par semaine avant sa prolongation. Après l’augmentation de salaire d’Alexander-Arnold, givemesport.com à publié les émoluments de certains Reds, en utilisant les données fournies par Spotrac et d’autres sources.

Curtis Jones – 7 500 £ par semaine

Neco Williams – 25 000 £ par semaine

Andrew Robertson – 50 000 £ par semaine

Konstantinos Tsimikas – 60 000 £ par semaine

Ben Davies – 60 000 £ par semaine

Divock Origi – 60 000 £ par semaine

ibrahima Konate – 70 000 £ par semaine (par Football Insider)

Joe Gomez – 75 000 £ par semaine