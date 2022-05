« Si vous avez un moment optimal oû vous pouvez profiter au maximum d’un déménagement, étant donné qu’il n’est pas anglais, l’idée d’aller en Allemagne et de jouer pour le Bayern de Munich serait quelque chose qui conviendrait à sa carrière globale. Il est maintenant temps de le faire pour Sadio Mané, a lâché l’ancien portier des Reds malgré la volonté des fans de Liverpool de voir le Sénégalais rester, autant que je sais que les fans diront « non, je veux qu’il reste jusqu’à la fin de sa carrière ». S’il a une opportunité parfaite, alors cette saison le sera « . Les Fans de Liverpool sauront apprécier les déclarations de leur ancien gardien de but et de l’équipe national de l’Angleterre.

