Les 2 équipes rentrèrent vite dans le vif du sujet des l’entame du match, et le match s’anima d’intensité. Plus entreprenants, les vainqueurs de la Ligue des champions, trouvèrent logiquement le chemin des filets, à la suite d’un corner repris victorieusement par Havertz, d’une tête décroisée qui loba Alisson (22e, 0-1). Les Reds, surpris par ce but adverse, vont hausser le rythme, et la vague déferlante rouge va réagir sur une action qui deboucha sur un cafouillage. La balle reprise par Sadio Mané, toucha la main de James Reece. L’arbitre, après vérification du VAR, désigna le point de penalty et expulsa le fautif. Mahamed Salah ne se fipas prier pour égaliser (45+3, 1-1)

