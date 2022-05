Après la victoire face à Southampton ce mardi soir, en zone mixte l’Allemand s’est lâché : «c’est peu probable car City joue à domicile contre Aston Villa, qui joue jeudi contre Burnley qui se bat pour le maintien. Mais c’est le football. Je pense à la fois où City est devenu champion (en 2019) pour 11 millimètres. Si quelqu’un veut que nous soyons champions, alors nous devons d’abord gagner et Aston Villa doit prendre un point à City. C’est possible. Peu probable mais possible. Et c’est suffisant.»

