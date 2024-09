Football-Premier League/Liverpool : Mohamed Salah décline la Saudi Pro League en raison du sort de son ancien coéquipier Sadio Mané !

XALIMANEWS-En fin de contrat en juin prochain, Mohamed Salah, âgé de 32 ans, a fait une déclaration remarquée concernant son avenir lors de ce week end. Un temps courtisé par l’Arabie saoudite, le Pharaon a décliné l’offre de la Saudi Pro League, influencé par la situation de son ancien coéquipier Sadio Mané, en conflit avec son club Al Nassr.

«J’ai passé un bon été et j’ai eu beaucoup de temps pour moi afin d’essayer de rester positif, car comme vous le savez, c’est ma dernière année au club. Je veux juste en profiter et je ne veux pas y penser. Je me sens libre de jouer au football et nous verrons ce qui se passera l’année prochaine. Je suis venu au match aujourd’hui en pensant que c’était peut-être la dernière fois (que je venais à Old Trafford avec Liverpool). Personne au club ne m’a encore parlé d’un nouveau contrat, alors je joue cette dernière saison et je verrai à la fin de la saison. Pour l’instant, nous ne savons pas avec quel club, mais pour l’instant, c’est mon dernier match ici avec Liverpool. Ce n’est pas à moi de décider, mais personne ne m’a parlé d’un contrat avec le club. Nous verrons

Dans l’incertitude, le Pharaon a laissé entendre qu’il pourrait quitter les Reds cette saison, bien que cela ne soit pas son souhait.

The Athletic a révélé mardi que l’entourage de Salah fait pression pour une prolongation de contrat avec les Reds. Une information confirmée ce jeudi par le Daily Mail, qui précise que le joueur est « désespéré » et tient absolument à rester. Il se sent bien à Liverpool, tout comme son épouse et ses deux filles. De plus, le média britannique affirme qu’il n’est nullement attiré par une aventure en Arabie saoudite, malgré les avances répétées d’Al-Ittihad. En effet, il a été profondément refroidi par la Saudi Pro League en observant le sort réservé à son ancien coéquipier Sadio Mané, contraint de quitter Al-Nassr seulement un an après son arrivée. Mohamed Salah ne souhaite pas connaître le même destin et préfère continuer son parcours au sein du club de la Mersey.