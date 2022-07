We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ?? #SalahStays

«Je me sens bien et je suis excité à l’idée de gagner des trophées avec le club. C’est un jour heureux pour tout le monde. Il a fallu un peu de temps, mais maintenant tout est fait et nous devons juste nous concentrer sur la suite. Je pense que vous pouvez voir au cours des cinq ou six dernières années que l’équipe allait toujours vers le haut. La saison dernière, nous étions proches de remporter quatre victoires, mais malheureusement, dans la dernière semaine de la saison, nous avons perdu deux trophées. Je pense que nous sommes en bonne position pour nous battre sur tous les tableaux. Nous avons également de nouvelles recrues. Nous devons juste continuer à travailler dur, avoir une bonne vision, être positifs et vouloir tout gagner à nouveau», a, de son côté, assuré Salah sur le site officiel du club.

D’après le tabloïd anglais The Times, l’Égyptien gagnera désormais un salaire de 350 000£/semaine (environ 400 000€/semaine), soit le plus gros salaire de l’histoire du club. Après le départ de son autre joyau Sasio Mané en Bavière, les pensionnaires d’Anfield ont réussi à conserver son compère d’attaque, Mohamed Salah. Prolongé jusqu’en 2025, le joueur passé par Chelsea et la Roma va toucher le plus gros salaire de l’histoire du club.

