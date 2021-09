Ce maillot contient des bords à damiers, rouge et jaune, sur le col et les manches. Liverpool explique s’être inspiré de la passion des supporters: « La bordure à damiers rouge et jaune sur le col s’inspire de la passion et de l’énergie du Kop et des drapeaux à damiers qui ont illuminé pour la première fois la partie du stade réservée aux Reds lors de la finale de la Coupe d’Europe 1977. Les fines rayures soulignent le lien étroit entre le club et sa communauté. »

? Inspired by the iconic flags of the Kop ?

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy