Ce samedi, les Reds ont réagi après leur première défaite de la saison lors de la journée précédente la trêve hivernale devant West Ham, en infligeant un cinglant revers à Arsenal (4-0). Durant cette partie, Liverpool a été porté par un excellent Sadio Mané, buteur, passeur décisif et déclencheur de l’action ayant abouti au 4eme but de Minamino. Le Sénégalais, auteur d’une grosse entame de saison, grâce à son but contre les Gunners, porte son total à 7 buts, derrière son coéquipier Mohamed Salah (11 réalisations), le meilleur goleador actuel de la Premier League. Distancé au classement des buteurs, le Lion de la Teranga est aussi devancé au niveau des émoluments en club par le Pharaon. Une situation que l’ancien joueur des Reds Bulls Salsbourg veut gommer. Selon le journal anglais qui cite Goal, Sadio Mané voudrait être rémunéré au même niveau que Mohamed Salah, c’est l’une de ses conditions pour parapher un nouveau bail avec le club pensionnaire d’Anfield. Et selon la source, il y’a de fortes chances que les exigences de l’international sénégalaise soient prises en compte.

