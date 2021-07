XALIMANEWS-L’attaquant international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, qui a eu du mal la saison passée, avec des statistiques très en dessous de la moyenne, promet une meilleure saison pour l’exercice 2021/2022. Sur le site officiel du club de la Mersey, l’international sénégalais s’est exprimé par rapport à la saison à venir.

La saison sportive 2020/2021 de Sadio Mané a tellement préoccupé Liverpool. Des trois fantastiques, seul Salah à fait une grosse saison sur le plan personnel, avec 31 buts toutes compétitions confondues, dont 22 en Premier League, 6 en Ligue des Champions et 3 en FA Cup. Là, où Sadio Mané totalisait 16 buts ( 11 en PL, 3 en LDC, et 2 en FA Cup) et Firminho en comptait 9. Les contre-performances du brésilien, qui malgré son immense talent et son altruisme légendaire n’a jamais été un joueur qui enchaînait une trentaine de buts en saison, sont moins préoccupantes pour le club de Liverpool, que celles de Sadio Mané. Le nombre de buts de Sadio Mané (16 en 2021) et son pourcentage de passes décisives (8 en 2021), ont grandement chuté par rapport aux années précédentes, en 2018/2019 ( 26 buts dont 22 en championnat), et 2019/2020 (22 buts dont 18 en Premier League).

En dehors de sa première saison où il avait trouvé le chemin des filets que 13 fois toutes compétitions confondues avec les Reds, bien que ces derniers n’etaient pas engagés sur la scène européenne, et la saison suivante où il avait réussi à marquer 10 buts en Premier Ligue et en Ligue des Champions, jamais l’international sénégalais n’avait réalisé une saison aussi quelconque. Depuis la saison du titre en Ligue des Champions (2018/2019), où l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot avait cumulé 26 buts, dont 22 en championnat et 4 en lors du parcours du sacre européen, les performances individuelles du Lion de la Teranga ont chuté de saison en saison.

Cependant, malgré sa saison 2020/2021 somme toute passable, le natif de Bambaly promet de grandes choses pour la saison à venir.

A voir l’enthousiasme affiché par les joueurs de Liverpool durant la préparation hivernale, on peut penser que cette saison, Mané, buteur lors du premier match de pré-saison, sera d’attaque pour réaliser une grande saison. Ces dernières années, il était épuisé psychiquement et physiquement, au moment de reprendre la saison. « Je pense qu’il est toujours important en tant que joueur de faire une pause parce que depuis mon arrivée à Liverpool, c’était la première fois que j’avais 4 semaines où plus de vacances », a déclaré le Sénégalais sur le site officiel du club de la Mersey, cette semaine.

« Je pense que cela aide beaucoup parfois. J’ai pu voir dès les premiers jours que tout le monde avait l’air bien, ce qui pour moi était incroyable ! Je ne plains pas d’avoir une ou deux semaines de vacances, mais je pense que c’est extra [utile] pour nous d’avoir cette longue période de vacances. » A-t-il renchéri.

« Nous avons travaillé sur des entrainements individuels ( pendant l’été), ce qui est également important car vous pouvez voir dès le premier jour que tout le monde avait l’air affûté et prêt à partir pour la nouvelle saison « , a ajouté Mané. » Pour être honnête, tout le monde, tout le monde, et moi même bien sûr, nous nous sentons plus prêts. Je dis toujours que la fatigue est là (psychiquement) et qu’il faut évidemment être mentalement fort pour y faire face, mais en même temps, je pense que le repos sera la meilleure chose. Je pense que maintenant, nous nous sommes tous reposés correctement, c’est donc un autre avantage pour nous. Nous cherchons à être prêts pour la saison maintenant. »

« [La saison passée], n’a pas été ma meilleure saison, ce que je sais. Comme je l’ai toujours dit, cela peut arriver dans le football, mais je pense que cette saison ne sera pas la même que la saison écoulée. Bien sûr, je suis plus prêt, mentalement, physiquement, tout, donc je pense que ce sera pour moi une année passionnante. » A promis lr vainqueur de la Ligue des champions 2019.

Pour rappel, à l’été 2017, Mané était en rééducation à la suite d’une blessure au genou qui l’avait éloigné des terrains lors des 8 derniers matchs de sa première saison, au sours de laquelle, les Reds avaient finalement arraché leur participation pour la campagne de Ligue des champions 2017/2018, lors de la dernière journée de championnat. Un an plus tard, le virevoltant sénégalais revenait de la Coupe du Monde en Russie, et en 2019, à cause de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations où il décrochait le titre de vice-champion, Sadio Mané était tardivement rejoint le Reds, que 5 jours avant le début de la saison face à Norwich City.

Donc, au retour de longs jours de repos, Sadio Mané, affûté et en très grande forme olympique durant la préparation d’avant saison, se sent prêt, mentalement et physiquement, pour réaliser réaliser grosse saison. Vivement le debut de la saison.