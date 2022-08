XALIMANEWS-Vice champion en titre, Liverpool n’arrive toujours pas à gagner en 3 rencontres de Premier League. Orphelin de Sadio Mané parti au Bayern, les Reds malgré un recrutement conséquent en attaque, peinent à décoller.

Credité de 2 nuls, Fulham (2-2), Crystal Palace (1-1) et d’une défaite ce week-end contre son grand rival, Manchester United (2-1), le club de la Marsey est au bord de la crise. Le club pensionnaire d’Anfield n’ y arrive toujours pas, là ou ses rivaux, flambent. Même Newcastle le nouveau riche est mieux loti que lui en ce début de saison en comptabilisant 5 points pour se positionner en 6e position dans le classement. Avec 2 points engrangés, les hommes de Klopp pointent à la 16ème place.

Et pourtant, Liverpool n’a enregistré qu’un départ, mais non des moindres, celui de Sadio Mané. Le vainqueur et MVP de la CAN 2022, parti au Bayern manque tellement à ses coequipiers. Le club ayant jugé bon de le laisser partir, alors qu’il était son atout offensif le plus brillant malgré Mo Salah et Firmino, de sacrés joueurs pourtant. Ayant jugé que le natif de Bambali n’est peut-être pas indispensable, se basant sur les recrutements de Luiz Diaz et Darwin Núnez combinés à Mohamed Salah, Jota, Firmino et autres, Liverpool s’est trompé. Alors que les Reds peinent en se début de saison, Mané par contre se la joue efficace du côté de la Bavière, marquant 3 buts en autant de journées de Bundesliga. Du coup, l’ancien de Génération Foot se retouve avec son club en tête du championnat, avec cerise sur le gateau, la première place du classement des buteurs, qu’il partage avec son coéquipier Musiala et Onisiwo de Mayence.

Le départ de Mané n’a pas été comblé, et cela a déséquilibré l’attaque des Reds. La connexion Mané-Salah-Firmino était de haut débit et toute l’Europe du Foot enviait ce trident fantastique aux club de la Mersey. Le Sénégalais poussé au départ, ni Luis Diaz auteur pourtant de belles performances depuis son arrivée, ni Darwin Núnez qui n’est toujours pas de la trempe du Ballon d’Or Africain 2022 malgré un but et une passe decisive et credité d’un carton rouge, n’arrivent pas, pour le moment, à le faire oublier. Et pourtant, ces 2 attaquants ont été achetés par les Reds, dans le but dans le but de pouvoir se débarrasser de Mané. Mais mal leur en prit, du moins pour le moment.

« Je pense que le départ de Mané leur a fait très très mal et a été sous-estimé par beaucoup de gens en Angleterre. Les gens se sont dit que Nunez était arrivé pour compenser et qu’il y avait aussi le nouveau contrat de Salah. Beaucoup de gens ont sous-estimé l’importance de Mané dans cette équipe. Il était pourtant indispensable et peut-être plus que Mo’ Salah. » a laché Julien Laurens spécialiste du football anglais pour RMC Sport.

Des 3 ex-fantastiques, Mané parti en Bavière, Firmino est loin de ses prestations de gala, seul Mohamed Salah reste éfficace. Auteur de 2 buts, contre Fulham et dernièrement lors de la défaite face aux Reds Devils, ca devient plus compliqué dans le jeu, pour le Pharaon. Orphelin de Sadio Mané, Mohamed Salah est comme un attaquant qui erre sur la pelouse, en quête d’un ballon à finir dans les buts. Un seul être vous manque, est tout n’est plus comme avant.