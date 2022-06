La saison prochaine, Mohamed Salah devrait faire sans Sadio Mané, sur le front de l’attaque des Reds de Liverpool. Et pour cause ? Le vainqueur de la CAN 2022 a faussé compagnie à son alter-ego dans l’attaque des vices-champions d’Angleterre, en signant pour 3 ans au Bayern Munich. Cependant, le Pharaon a tenu à rendre hommage à son meilleur coéquipier sur le terrain, via son compte Twitter. « Ça a été toute une balade ! merci pour tous ces bons moments et je vous souhaite le meilleur dans votre nouvelle aventure ! tu vas nous manquer à tous. » A posté le meilleur buteur de la Premier League.

