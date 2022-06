Les deux journaux affirment que l’Américain a reçu l’autorisation de soustraire au tout dernier moment de la vente, une somme de 100 millions de livres sterling, soit environ 117 M€ sur le prix du rachat. Et pour cause ? Vu le timing rapide imposé par les autorités britanniques pour le rachat des Blues, le passif de Chelsea a surtout été estimé et non examiné en profondeur. De ce fait, Todd Boehly veut donc se protéger de toute mauvaise surprise, à savoir une ardoise cachée.

Une aubaine pour Édouard Mendy et ses coéquipiers, privés de dépenses à cause des restrictions qui étaient imposées par le gouvernement britannique. Toutefois, ajoute le média français qui relaie The Times et TheTelegraph, le nouveau boss des Blues aurait pris des précautions vis-à-vis de ce rachat.

