le géant scandinave Erling Haaland l’un des footballeurs les plus grands, de par sa taille et son poids, ne pèse pas lourd devant le basketteur sénégalais Mamadou Ndiaye, joueur des Détroit Pistons. De par ses 2 mètres 29, le joueur né en 1993 à Dakar, drafté en 2016 et qui pèse 137 kg, sur une photo publiée par le site Le Meilleur du Football, domine de la tête aux pieds, les joueurs de City, Ederson, Bernardo Sylva et le pourtant non moins costaud Erling Haaland. Le cliché montre les 4 sportifs dans le vestiaire de Manchester City, c’était sûrement après un match de football.

