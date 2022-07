« Si cet après-midi, il n’y a rien de mal lors de la séance d’entraînement, ou [à moins que] ce soir il ne se sente mal et tombe du lit et se casse la cheville, alors il jouera », a ainsi confié le technicien catalan. Lors de ce match épique entre 2 grosses cylindrées du Vieux continent, l’opposition Sadio Mané/Haaland sera très épié. L’international sénégalais, nouveau transfuge du Bayern et récemment couronné Ballon d’Or africain 2022, disputera à l’occasion son 2ème match avec les Bavarois, après sa première gagnante et décisive.

