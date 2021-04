« Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des machines », a déclaré Guardiola aux journalistes. « Je connais les joueurs, certains sont mécontents tout le temps parce qu’ils veulent jouer tous les jours mais ce n’est pas possible. Pour participer à toutes les compétitions cette année sans spectateurs, dans la compétition la plus courte jamais organisée, (si) vous ne faites pas de rotation, vous ne participez pas à toutes les compétitions et vous ne serez pas dans la position dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Bien sûr, ils peuvent jouer, ils ont une mentalité incroyable mais ils ont besoin de repos. L’UEFA et la FIFA ont tué les joueurs parce que c’est trop. Nous n’avons pas eu un seul milieu de semaine libre depuis le début, pas même un. », a fustigé, amer, le coach des leaders de la Premier League, dans des propos relayés par beinsport.

