«C’est le meilleur professionnel que j’ai pu voir. Son état d’esprit est quelque chose que vous ne verrez plus jamais. Il fait tout. Il récupère. Dans la salle de sport. Dix heures de soins par jour. Bains de glace. Régime. C’est pour ça qu’il est ce qu’il est. Mais je jure que je ne pourrais pas être comme ça», a tout d’abord lancé l’international anglais dans ses propos relayés par Footmercato avant de rencherir: «nous sommes très amis, mais parfois il me montre du doigt après un match et me dit : « Hé, ne sors pas faire la fête ce soir ». Je lui dis juste de se taire et d’aller s’asseoir dans son bain de glace. Mais c’est comme ça. Deux personnes différentes qui réussissent à leur manière. Je n’ai pas autant de succès que lui. Il a marqué plus de buts cette saison que moi dans toute ma carrière».

