?? DEFENDERS BEWARE ?? We’re thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! ?? Tap to read the full story ?? ? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re

Ce mercredi, le club Citizen, via un communiqué, a annoncé le prolongement jusqu’en 2025, du contrat de son stratège belge, Kévin De Bruyne. Ce dernier, arrivé à Manchester City en 2015, s’est montré ravi de ce dénouement. « Je ne peux pas être plus heureux , a-t-il déclaré sur le site officiel des Citizens, relayé par beinsports. Depuis que j’ai rejoint City en 2015, je me sens chez moi. J’adore les fans, ma famille s’est installée ici à Manchester, et j’ai pu développer mon propre style de jeu. » A déclaré le joueur vainqueur par 2 fois de la Premier League, d’1 FA Cup et de 4 Leagues Cups, qui renchérit, « Ce club est tourné vers le succès. Il m’offre tout ce dont je pouvais rêver pour optimiser au mieux mes performances. La décision de signer ce nouveau contrat a donc été très facile à prendre. «

