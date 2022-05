XALIMANEWS-Dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont le Real de Madrid, Barcelone, PSG, Bayern de Munich, le Norvégien Erling Haaland devrait finalement signer à Manchester City. Après la visite médicale effectuée ce lundi à Bruxelles,

les Skyblues via un communiqué officiel, ont confirmé avoir conclu un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de son joyau, à partir du 1er juillet 2022.

Dans un communiqué officiel, Manchester City a annoncé l’arrivée du prodigieux joueur de 21 ans Erling Braut Håland en provenance du Borussia Dortmund. «Manchester City peut confirmer avoir conclu un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l’attaquant Erling Haaland au 1er juillet 2022», Une information qui a déjà été confirmée par le Borussia Dortmund .

Séduit par le projet sportif de Guardiola, Erling Haaland, qui a inscrit 85 buts et 23 passes en 88 rencontres avec les Marsupiaux, pour un total de 134 buts et 36 offrandes en 181 matchs depuis sa carrière en clubs, ainsi que 15 réalisations en 17 rencontres avec la sélection de son pays, a préféré rejoindre l’Angleterre au détriment de ses autres prétendants. Transféré dans la Ruhr en 2020 en provenance des Red Bull Salzbourg pour 20 millions d’euros, le prolifique buteur Scandinave devra atteindre un nouveau palier dans un effectif de City, regorgeant de talentueux footballeurs et au collectif très bien huilé.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.