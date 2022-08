N’ayant pas encore signé son contrat ni passé sa visite médical malgré l’accord entre Reds Devils et Merengues, l’international auriverde (63 sélections/5 buts) ne vas pas figurer sur la feuille de match opposant United à Liverpool, dans le cadre de la 3ème journée de la Premier League. Cependant, la venue du Brésilien de 30 ans à Old Trafford n’est pas remise en cause et sa signature est imminente. rapporte Footmercato.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy