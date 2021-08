Pour son retour, dans son premier club étranger après à voir quitté le Sporting Portugal, très jeune, Cristiano va retrouver un certain Ole Gunnar Solksjaer, devenu entraîneur de l’équipe première de Man United, avec qui il a joué ensemble lors de son premier passage en Premier League (2003-2009). Le technicien norvégien, est tout ravi de revoir son ancien coéquipier revenir » à la maison ». Cependant, d’autres pensionnaires du club très jeune à l’époque et qui n’avaient pas eu l’occasion de voir le buteur portugais à l’œuvre excepté sur les écrans télévision, maintenant sous la tunique rouge comme cadres du vestiaires, donnent leurs avis sur le retour de CR7. « Tout le monde sait que c’est déjà une légende dans ce club. Et il revient… C’est énorme pour nous (les joueurs), pour le club. Il va apporter son expérience, sa qualité. Quand il sera là, le niveau va augmenter avec lui. On est ravis qu’il vienne. » A assuré Paul Pogba au micro de Sky Sports, ce dimanche, après la victoire de United en championnat face à Wolverhampton (1-0).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy