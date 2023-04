XALIMANEWS-Ce mardi, se jouaient les matchs retards de la 7e et 8e journées de la Premier League. Leicester de Nampalys Mendy et Nottingham Forest de Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté, ont été battus, tandis que Koulibaly et Chelsea ont concédé le nul.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy