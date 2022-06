Ce mardi, The Telegraph expliquait que Chelsea envisageait sérieusement de se mêler à la course pour enrôler l’international auriverde, qui demeure sous contrat avec Leeds United jusqu’en juin 2024. Et d’après les informations de The Athletic reprises dans Footmercato, la formation londonienne a plus qu’une longueur d’avance même puisqu’un accord semble tout proche pour le transfert de l’ancien joueur du Stade Rennais. Le média britannique affirme que Chelsea est prêt à faire une offre de 55 millions de livres sterling, soit quasiment 64M€, pour s’attacher les services du Brésilien.

